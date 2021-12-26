ألمانيا تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليومية لهذا الرقم

جدة - نرمين السيد - وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالى عدد الوفيات إلى 110364 بعد تسجيل 88 وفاة جديدة.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة دويتشه فيله الألمانية اليوم السبت، أن طلبات اللجوء فى ألمانيا ارتفعت بمقدار الثلث فى الأشهر التسعة الأولى من العام عندما استؤنفت الهجرة إلى أوروبا بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس العام الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، تقدم عدد أكبر من الأشخاص بطلبات اللجوء فى ألمانيا أكثر من أى دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن إحصائيات جديدة نُشرت اليوم أظهرت أن ألمانيا تظل الوجهة الأولى لطالبى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبى فى عام 2021.

وأشارت إلى أنه بمقارنة البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبى، ظهر أن ألمانيا تلقت 100 ألف و240 طلب لجوء فى الأشهر التسعة الأولى من العام - بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.