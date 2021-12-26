ويلز الأسترالية تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

ووفقًا لهيئة الاذاعة الاسترالية، ارتفعت الحالات التى تحتاج لدخول المستشفى من 388 إلى 458 حالة، ما يعد أعلى حصيلة للإصابات اليومية تسجلها ولاية أسترالية.
وتوقع وزير الصحة فى ويلز، براد هزارد، "إصابة كل شخص بالولاية بمتحور أوميكرون فى وقت من الأوقات"، قائلاً إن أغلبية من يتلقون العلاج فى وحدات الرعاية المركزية غير ملقحين.
وأضاف: "إذا كنا جميعا سنصاب بالمتحور، فإن أفضل طريقة هى أن نحصل على جرعات اللقاح كاملة، وتشمل الجرعات التعزيزية".
وكانت ولاية ساوث الأسترالية سجلت حصيلة إصابات قياسية بلغت 774 حالة، مما دفع سلطات الولاية للإعلان عن إعادة تطبيق إجراءات تباعد اجتماعى صارمة فى أماكن الضيافة والتجمعات بالمنازل قبل احتفالات العام الجديد.
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