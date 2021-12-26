السعودية.. إعلان تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود "ازدحام مرتفع" أما اللون الأخضر فيشير إلى "الخفيف" لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي.

ولاستخدام تطبيق "اعتمرنا"، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو آي أو إس، كما على المستخدم اختيار اللغة، ثم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.

تطبيق "اعتمرنا" أطلقته وزارة الحج والعمرة، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءًا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، والآن بات متوفرا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا "توكلنا" الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.