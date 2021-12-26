اليابان تدفع تعويضات للشركات للحفاظ على سرية الاختراعات العسكرية

جدة - نرمين السيد - قررت اليابان تقديم تعويضات للشركات للحفاظ على سرية براءات الاختراعات التى تحتوى على تطبيقات عسكرية محتملة، وذلك بموجب قانون مقترح، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد.





ووفقًا لصحيفة "نيكى" اليابانية، تجرى اليابان حاليًا مراجعة لبراءات الاختراع، وبموجب قانون الأمن الاقتصادى المقترح ستشمل هذه البراءات التكنولوجيا التى يمكن أن تساعد فى تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.

وفى وقت سابق من الشهر الماضى، تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بوضع الأمن الاقتصادى للبلاد ضمن أولويات سياسته، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضًا يقارب 20 عامًا من دخل الترخيص للشركات التى تخضع لهذا القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القانون اليابانى بحلول شهر يناير المقبل، مع توقعات بموافقة مجلس الوزراء فى فبراير 2022، على أن يدخل إلى حيز التنفيذ فى السنة المالية للعام 2023.