ووفقًا لصحيفة "نيكى" اليابانية، تجرى اليابان حاليًا مراجعة لبراءات الاختراع، وبموجب قانون الأمن الاقتصادى المقترح ستشمل هذه البراءات التكنولوجيا التى يمكن أن تساعد فى تطوير أسلحة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم.
وفى وقت سابق من الشهر الماضى، تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بوضع الأمن الاقتصادى للبلاد ضمن أولويات سياسته، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية ستقدم تعويضًا يقارب 20 عامًا من دخل الترخيص للشركات التى تخضع لهذا القانون.
ومن المتوقع أن يصدر القانون اليابانى بحلول شهر يناير المقبل، مع توقعات بموافقة مجلس الوزراء فى فبراير 2022، على أن يدخل إلى حيز التنفيذ فى السنة المالية للعام 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تدفع تعويضات للشركات للحفاظ على سرية الاختراعات العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.