السعودية تكشف تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة، إن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم، مشيرة إلى أن التطبيق يعتمد على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة فى الحرم المكى.

ويعتمد تطبيق "اعتمرنا" مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا "توكلنا" الذى يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.

ولاستخدام تطبيق "اعتمرنا"، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو آى أو إس، كما على المستخدم اختيار اللغة، ثم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به.