داعش يتبنى الهجوم على مكتب الجوازات فى كابول

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم "داعش - خراسان" فى أفغانستان، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف المديرية العامة للجوازات فى كابول، يوم الخميس الماضى، والذى أعلن أنصار حركة طالبان عن إحباطه.





ووفقًا لوكالة "خاما برس" الأفغانية، أصدر "داعش ـ خراسان" بيانًا، يعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم. وقال مسؤولو الأمن فى كابول، إن المهاجم انتحارى كان يسعى لتفجير عبواته الناسفة، عند بوابة مكتب الجوازات، حيث كان يحتشد المئات من التابعين لحركة طالبان. فيما تم تحديد هوية المهاجم الانتحارى، وتصفيته قبل أن يفجر عبواته الناسفة. وكان رئيس المديرية أغلق المكتب ثلاثة أيام، فى أعقاب الحادث، معللاً الأمر بوجود مخاطر أمنية تستهدف المكتب.

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