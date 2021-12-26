إصابات كورونا تسجل رقما مخيفا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و396 ألفا و885 حالة.. مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 52 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 816 ألفا و436 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و686 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات بـ 479 ألفا و682 حالة.
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