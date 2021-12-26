غازبروم الروسية: اتهامات الاتحاد الأوروبى غير مقبولة ولا أساس لها

جدة - نرمين السيد - انتقد المتحدث باسم شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، سيرجى كوبريانوف، ما أثير حول عدم كفاية إمدادات الغاز التى تقدمها شركة غازبروم إلى دول الاتحاد الأوروبى .. ووصفه بأنه " اتهامات غير مقبولة ولا أساس لها".





وقال المتحدث باسم غازبروم - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - إن "جميع الاتهامات الموجهة لروسيا وغازبروم فيما يتعلق بتسليم كمية غير كافية من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة وعارية عن الصحة وببساطة، إنها مجموعة من الأكاذيب".

وأضاف أن شركة غازبروم على استعداد لتسليم بعض كميات الغاز الإضافية بموجب العقود الحالية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن أسعار هذه الإمدادات ستكون أقل بكثير من الأسعار الفورية، وتابع قائلا "إن جميع المشاكل فى أوروبا الغربية هى من صنع الأوروبيين أنفسهم ولا داعى لإلقاء اللوم على شركة غازبروم فى ذلك، بل سيكون من الأفضل أن يوجهوا الأضواء إلى أنفسهم".

وتعرضت روسيا من قبل لهذه الاتهامات وسط أزمة الطاقة فى أوروبا، وصرح الرئيس فلاديمير بوتين -خلال مؤتمره الصحفى السنوى- بأن روسيا لم تستول على سوق الغاز، بعد أن حذر الشركاء الأوروبيون من خطر تدمير نظام العقود طويلة الأجل لإمدادات الغاز.