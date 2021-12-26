باكستان تدين هجوم ميلشيا الحوثى على محافظة صامطة السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت باكستان، بشدة إطلاق الحوثيين مقذوفات على منطقة جازان بمحافظة صامطة فى المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد - إن "مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولى فحسب، بل تهدد أيضا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة".. موضحا أن بلاده تدعو إلى الوقف الفورى لهذه الهجمات. وأكدت باكستان مجددا دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة أى تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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