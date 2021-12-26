رابط استعلام صندوق التنمية العقارية redf بعد إعلان إيداع 805 ملايين ريال ديسمبر 2021

ننشر رابط استعلام صندوق التنمية العقارية 1443 بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن إيداع ما يزيد عن 805 مليون ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من دعم برنامج سكني بالشراكة بين وزارة الشؤون القروية والإسكان والصندوق العقاري الخاص بشهر ديسمبر الجاري لعام 2021م، وقد تم التأكيد على أن المبلغ المودع من قبل صندوق التنمية العقاري تم تخصيصه لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن حالة الاستحقاق عبر موقع الصندوق العقاري الرسمي.

رابط استعلام صندوق التنمية العقارية 1443

تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 22 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 26 ديسمبر 2021م من قبل صندوق التنمية العقاري عن إيداع ما يزيد عن 805 ملايين ريال سعودي في الحسابات البنكية لمستفيدي برنامج سكني لشهر ديسمبر 2021م، حيث أصبح إمكان كافة المتقدمين على التمويل العقاري من الصندوق للشهر الجاري إمكانية الإطلاع على حالة الاستحقاق وجدول السداد وحالة المستفيد أو الاستعلام عن حالة الدعم.

حيث يقدم الصندوق حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين للتيسير عليهم عند طلب الخدمة إلكترونياً عن طريق موقع صندوق التنمية العقاري، وقد تم التأكيد من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري “منصور بن ماضي” أن المبالغ المعلن عن إيداعها اليوم خصصت من أجل دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

كما أكد على أن إجمالي المبالغ المودعة منذ إعلان برنامج التحول الوطني 2017 وحتى اليوم (ديسمبر 2021م) قد تجاوز حد الـ 33 مليار و300 مليون ريال سعودي، وسوف يستمر الصندوق في تقديم الدعم الشهري للمستفيدين بصورة منتظمة، والهدف من ذلك هو العمل على زيادة نسبة التملك للمواطنين والأسر السعودية للمساكن، ويمكن الاستعلام عن دعم الصندوق العقاري الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط استعلام صندوق التنمية العقارية (portal.redf.gov.sa).

صندوق التنمية العقاري 1443

يقدم الصندوق العقاري مجموعة من البرامج والخيارات التمويلية المختلفة والمتنوعة التي يمكن الحصول عليها بالطريق الإلكتروني من خلال موقع الصندوق، وقد أدت سهولة التقديم على التمويل العقاري إلى تسريع وتيرة التملك من قبل المواطنين للسكن، وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية الأخرى.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق عدد المستفيدين من خدمات التمويل العقاري حتى الشهر الجاري، حيث بلغ عدد إجمالي المواطنين المستفيدين من خيارات الدعم السكني أو برنامج القرض المدعوم منذ شهر يونيو 2017م حتى ديسمبر 2021م ما يزيد عن 580 ألف مستفيد، ومن يغرب في الحصول على رابط استعلام صندوق التنمية العقارية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالمقال.