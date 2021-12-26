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التعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر، كما وفرت الإدارةالعامة للمرور عدة طرق سهلة للتعرف على المخالفات المحررة بحق أي شخص يعيش على أرض المملكة، وسنعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443؟
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443
وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443 فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:
- في البداية يجب الاتصال على رقم 989 المخصص لخدمة العملاء بالمملكة العربية السعودية.
- بعد ذلك تقوم باتباع تعليمات “المجيب الآلي”، ثم تضغط على رقم “1” للمتابعة باللغة العربية.
- ثم تقوم باختيار رقم “1” المخصص للاستعلام عن المخالفات المرورية.
- ثم تفوم بإدخال “رقم السجل المدني المطلوب”.
- وفي النهاية تضغط على رمز “#” لتأكيد المعلومات، لتظهر بعدها جميع المخالفات المرورية المترتبة على صاحب رقم السجل المدني المدخل وإعلامه بها.
أما عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية دون تسجيل الدخول في أبشر فقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية إنجاز هذه العملية خلال وقت قصير بسلاسة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة أبشر على شبكة الإنترنت.
- ثم تقوم باختيار “أبشر أفراد”، لتظهر لك واجهة جديدة بها قائمةً بالخدمات الاستعلامية التي يمكن الاستفادة منها دون تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة.
- ثم تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين، ثم تقوم بتحديد نوع الوثيقة من أحد أنواع الوثائق التي تم إتاحتها على المنصة مثل “رقم الحدود، أو رقم الهوية الوطنية، أو جواز السفر، أو رقم الإقامة، أو رقم بطاقة سكنية وهي مخصصة لدولة البحرين، أو هوية مقيم سعودي في دولة خليجية”.
- وبعدها تقوم بإدخال رقم الوثيقة.
- ثم تختار الجنسية من بين الجنسيات الموجودة بالقائمة والمحددة لذلك.
- ثم تقوم بكتابة “الرمز المرئي” الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له من أجل التأكد على أنك إنسان.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “عرض” ليتم عرض كل المخالفات المرورية المرتبطة بالوثيقة المدخلة.
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التعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر، كما وفرت الإدارةالعامة للمرور عدة طرق سهلة للتعرف على المخالفات المحررة بحق أي شخص يعيش على أرض المملكة، وسنعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443؟
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443
وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443 فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:
- في البداية يجب الاتصال على رقم 989 المخصص لخدمة العملاء بالمملكة العربية السعودية.
- بعد ذلك تقوم باتباع تعليمات “المجيب الآلي”، ثم تضغط على رقم “1” للمتابعة باللغة العربية.
- ثم تقوم باختيار رقم “1” المخصص للاستعلام عن المخالفات المرورية.
- ثم تفوم بإدخال “رقم السجل المدني المطلوب”.
- وفي النهاية تضغط على رمز “#” لتأكيد المعلومات، لتظهر بعدها جميع المخالفات المرورية المترتبة على صاحب رقم السجل المدني المدخل وإعلامه بها.
أما عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية دون تسجيل الدخول في أبشر فقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية إنجاز هذه العملية خلال وقت قصير بسلاسة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة أبشر على شبكة الإنترنت.
- ثم تقوم باختيار “أبشر أفراد”، لتظهر لك واجهة جديدة بها قائمةً بالخدمات الاستعلامية التي يمكن الاستفادة منها دون تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة.
- ثم تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين، ثم تقوم بتحديد نوع الوثيقة من أحد أنواع الوثائق التي تم إتاحتها على المنصة مثل “رقم الحدود، أو رقم الهوية الوطنية، أو جواز السفر، أو رقم الإقامة، أو رقم بطاقة سكنية وهي مخصصة لدولة البحرين، أو هوية مقيم سعودي في دولة خليجية”.
- وبعدها تقوم بإدخال رقم الوثيقة.
- ثم تختار الجنسية من بين الجنسيات الموجودة بالقائمة والمحددة لذلك.
- ثم تقوم بكتابة “الرمز المرئي” الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له من أجل التأكد على أنك إنسان.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “عرض” ليتم عرض كل المخالفات المرورية المرتبطة بالوثيقة المدخلة.
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