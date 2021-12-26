التعرف على طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر، كما وفرت الإدارةالعامة للمرور عدة طرق سهلة للتعرف على المخالفات المحررة بحق أي شخص يعيش على أرض المملكة، وسنعرض في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443؟

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443

وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر في السعودية 1443 فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة والتي جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب الاتصال على رقم 989 المخصص لخدمة العملاء بالمملكة العربية السعودية. بعد ذلك تقوم باتباع تعليمات “المجيب الآلي”، ثم تضغط على رقم “1” للمتابعة باللغة العربية. ثم تقوم باختيار رقم “1” المخصص للاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم تفوم بإدخال “رقم السجل المدني المطلوب”. وفي النهاية تضغط على رمز “#” لتأكيد المعلومات، لتظهر بعدها جميع المخالفات المرورية المترتبة على صاحب رقم السجل المدني المدخل وإعلامه بها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية دون تسجيل الدخول في أبشر

أما عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية دون تسجيل الدخول في أبشر فقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية إنجاز هذه العملية خلال وقت قصير بسلاسة ويسر من خلال إتباع الخطوات التالية: