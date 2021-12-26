إلغاء 6300 رحلة جوية وتأجيل 11 ألفا خلال عطلة عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - كشف موقع "فلايت أوير"، المتخصص فى تتبع شركات الطيران والخطوط الملاحية، اليوم الأحد، عن إلغاء 6300 رحلة حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد، نهاية الأسبوع الماضى، إضافة إلى آلاف الرحلات بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدول فى مواجهة انتشار المتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد.





وأشار الموقع إلى إلغاء نحو 2400 رحلة، أول أمس الجمعة، إضافة إلى الإعلان عن تأجيل نحو 11 ألف رحلة، كما سجل الموقع نحو 6300 إلغاء لرحلات كانت مقررة اليوم الأحد. وبحسب "فلايت أوير"، طلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية، أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحى بعدما خالطوا مصابين بـ كورونا أو أصابهم هم بالوباء. كما أجبر الوباء شركات الطيران الدولية، مثل "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات فى الفترة التى يبلغ السفر فيها ذروته خلال العام.

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