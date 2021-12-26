زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، حسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، بأن الزلزال التكتونى وقع الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت المحلى للفلبين، وتم رصد بؤرة الزلزال على بعد 388 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة بلوت.
وحذر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل من احتمالية حدوث هزات ارتدادية فى وقت لاحق.. فى حين لم يتم الإبلاغ عن أى أضرار هيكلية حتى الآن.
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