العراق: انطلاق عملية أمنية واسعة فى جبال حمرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان الهيئة إن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش، وتم عرضها فى العمليات المشتركة والمصادقة عليها، حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال فى الحشد الشعبى".

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت بغطاء جوى من طيران الجيش"، مؤكدًا أن العمليات تهدف لملاحقة فلول داعش فى المناطق المشار إليها، وإنهاء الاعتداءات الإرهابية على المدنيين والقوات الأمنية.