الكويت تعلن حظر استيراد الأبقار من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، قالت الإدارة العامة للجمارك فى الكويت، اليوم الأحد، إن القرار جاء بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وبحسب الصحيفة، فقد شددت تعليمات الجمارك على ضرورة فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك فى أعقاب ظهور مرض إنفلونزا الطيور فى هذه الدول.
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