جدة - نرمين السيد - وقال السفير البريطانى، إن "هجمات الحوثى تعرقل فرص الحوار وتصعب من إحراز تقدم"، مضيفا "سنواصل العمل مع المجتمع الدولى لوقف هجمات الحوثيين"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان التحالف العربى لدعم الشرعية، قد أعلن مساء أمس الجمعة، مقتل مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط مقذوف حوثى فى صامطة بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير البريطانى لدى اليمن: هجمات الحوثى تعرقل فرص الحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.