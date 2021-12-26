صحيفة سعودية: استهداف الحوثيين للمدنيين فى المملكة جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية للمدنيين فى المملكة جرائم حرب تستوجب المحاكمة، مشيرة إلى أن دول العالم تؤكد دائما تضامنها ووقوفها التام مع المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.





وذكرت "البلاد" - فى افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان "الإرهاب الحوثى" - أن المجتمع الدولى لم يعد بحاجة إلى براهين وأدلة لضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه تلك الميليشيا لوقف اعتداءاتها الآثمة وجرائمها المستمرة بحق الشعب اليمنى من قتل وسجن وتعذيب ونهب لمقدرات اليمن، وإطالة أمد الصراع. وأشارت الصحيفة إلى دور المملكة فى محاولة إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان والبرنامج السعودى لإعمار وتنمية اليمن، وجهودها المستمرة على كافة الأصعدة للحفاظ على وحدة الشعب اليمنى، مطالبة بدور أممى ودولى لإنهاء جرائم تلك المليشيا، ودفعها باتجاه الحل لعودة السلم داخل اليمن واستقرار المنطقة.

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