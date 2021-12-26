“ظهرت الآن” نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة التعليم العالي العراقية

نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021، يتزايد البحث الفترة الأخيرة من قبل آلاف الطلاب في العراق يريدون معرفة رابط نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 ويرغبون في الإطلاع على نتائج التعليم الموازي، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة العراق أعلنت الدقائق القليلة الماضية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن ظهور نتائج القبول الخاصة بطلاب التعليم الحكومي الموازي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وقد أشارت الوزارة بهذا البيان بأنها قامت بتفعيل رابط إلكتروني تابع لها عبر شبكة الإنترنت، وذلك ليتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا عبر الشبكة، وضمن خدماتنا التي نقدمها لكم عبر موقع ثقفني سوف نرصد لكم بمقال اليوم كل ما يخص النتيجة وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالي منذ عدة دقائق قليلة عن تفعيلها لرابط إلكتروني عبر الشبكة، بحيث يتمكن الطلبة والطالبات بالعراق من الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 بكل سهولة، وقد وضحت وزارة التعليم العالي بأن النتائج التي قامت بنشرها على الموقع تضمنت حوالي اثنين وعشورن ألف وستة طلاب من بينهم 18673 طالب وطالبة خريجي العام 2020-2021، وحوالي 3453 طالب وطالبة من خريجي 2019-2020، وقد وصل عدد الطلبة والطالبات المقبولين بالجامعات الطبية تقريبًا 3911 طالب وطالبة، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نوهت على الطلبة والطالبات بضرورة القيام بعمليات التسجيل للجامعات غدًا الاثنين الموافق السابع والعشرين من ديسمبر لعام 2021.

الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021

بإمكان الطلاب وأولياء الأمور بدولة العراق من الاستعلام عن نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات 2021 وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات والتي تأتي على الترتيب كالتالي: