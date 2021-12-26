هنا “توضيح رسمي”.. الضمان الاجتماعي المطور لحالات الطلاق وأحقية الزوجة بالدعم بعد إنفصالها عن زوجها

الضمان الاجتماعي المطور ، حيث حرصت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الاهتمام بتقديم كل سبل الدعم المادي لفئة المطلقات، لأنهم يستحقون الحصول على حياة كريمة، وتوفير المتطلبات اليومية والتغلب على مصاعب الحياة اليومية، ويعد الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج التي سارت المملكة في السنوات الماضية على تطويره حتى يشمل فئات من الشعب السعودي، وهذا ما سنتعرف عليه في موضوعنا.

ويوجد العديد من الأهداف التي تم إنشاء الضمان الاجتماعي المطور من أجلها أهمها أن يتمكن المواطن من الوصول إلى حالة الاستقلال المادي، وتوفير الحد الأقل من إحتياجات المستفيد اليومية، بالإضافة إلى وضع تصورات في حالة حدوث إحدى الكوارث بما يضمن وجود حالة إكتفاء ذاتي للمواطنين المشمولين، كما يوجد برامج التأهيل والتدريب.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات ١٤٤٣

هناك مجموعة من الشروط التي قام الضمان الاجتماعي بتحديدها للمطلقات عام ١٤٤٣، وإليكم أهمها كالتالي:

لابد ان تكون السيدة المطلقة حاملة للجنسية السعودية.

ضرورة إقامة المطلقة في السعودية بشكل دائم داخل الدولة.

ألا يتجاوز عمرها عن ٦٥ عام، وألا يقل عن ٣٥ عام.

عدم حصولها على ربة المنزل شهري من أي جهة أخرى لمنحها الضمان الاجتماعي مرتب.

ألا يكون اسمها متواجد في سجل وظيفي.

ضرورة وجود حساب بنكي للمطلقة، لتقوم الهيئة بإرسال الراتب الشهري كل شهر على الحساب.

إذا توافرت جميع الشروط على المطلقة المتقدمة وبعد ان يتم مراجعته بواسطة الهيئة، سيتم إدراج اسم المواطنة بين الفئات المستحقة للمعونة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونياً

ازدادت التساؤلات من قبل المواطنين عن طريقة التسجيل في البرنامج وإليكم اهم الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التقديم عبر الإنترنت، وهو كالتالي:

لابد من التوجه إلى موقع الموارد البشرية .

. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات الخاصة به كاسم المستخدم وكلمة السر، وبعد ذلك يقوم الضغط على أيقونة تسجيل.

على المستخدم ان يقوم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة خدمة معاش الضمان.

النقر على أيقونة التقديم الآن.

إدخال بيانات العائلة، بالإضافة إلى بيانات الحساب البنكي، كما يقوم بتسجيل دخل الأسرة الشهري.

لابد من التحقق من كافة البيانات التي تم إدخالها، وبعد ذلك يتم إرفاق جميع المستندات الرسمية المطلوبة، الجدير بالذكر أن حساب المواطن يعد أحد الهيئات التي تعمل على مساندة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.

معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات

حرص الضمان الاجتماعي عن الإعلان عن قيمة الراتب الشهري للمطلقة، والتي تصل نحو ألف ريال سعودي، حيث تحصل المطلقة على ٥٠٠ ريال سعودي كدعم آخر، لتلبية احتياجات الأسرة على مدار الشهر، بالإضافة إلى أنه يتم منحها مبلغ يتراوح بين ٧٠ ريال إلى ٨٠ ريال سعودي، حتى يتم دفع فواتير الكهرباء.