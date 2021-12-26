رقم قياسى جديد.. روسيا تسجل 968 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب مقر مكافحة الفيروس، سجلت روسيا 968 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات فى البلاد 304.218 حالة منذ بداية الجائحة. كما سجلت روسيا أيضا شفاء 37.285 شخصًا من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالى المتعافين 9.259.771 شخصًا.

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