فضيحة أمنية جديدة فى إسرائيل.. توظيف مشبوه فى مهمة عسكرية خطيرة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، عن فضيحة أمنية جديدة فى تل أبيب، بعد توظيف وزارة الدفاع لموظف إسرائيلى تم فصله من عمله فى مجال الطائرات، ليكون مسؤولاً عن صيانة طائرة رئيس الوزراء، نفتالى بينيت.





وحسبما ذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية، تبين أن الموظف المفصول الذى تم تعيينه لهذه المهمة العسكرية الخطيرة، لديه جرائم وقضايا جنائية، رغم خبرته فى مجال صيانة الطائرات، ما كان سببًا فى فصله من عمله فى شركة صناعات الطائرات العسكرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أو المدنية. ويأتى كشف الإعلام عن هذه الواقعة بعد أيام قليلة من الكشف عن تعيين عامل فى منزل وزير الدفاع بينى جانتس، حيث تبين أن هذا الموظف لديه جرائم أو أسبقية جنائية، وتورط فى محاولة التجسس ضد وزير الدفاع الإسرائيلى نفسه.

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