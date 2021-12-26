للسعودي والمقيم 300 ألف ريال بدون كفيل وبالتقسيط على 60 شهر

العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية يستطيعون طلب قرض شخصي سريع تبدأ قيمة من ثلاثة آلاف ريال سعودي وحد أقصى ربما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل والتى تقدم حلول تمويلية بأقساط ميسرة على 60 ويتميز أيضاً تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالعديد من المزايا الأخرى.

للسعودي والمقيم 300 ألف ريال لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

شريحة كبيرة من العملاء بالمملكة قادرين على طلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي حيث متاح التمويل للسعودي والمتقاعد وأيضاً المقيم ولكن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لدى المتقدم وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

العميل السعودي المتقدم يشترط أن يكون راتبه لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي.

كذلك العميل الغير سعودي يشترط أن يكون دخله لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي أو شبة الحكومي على رأس العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أيضاً للعاملين بالقطاع الخاص عام كحد أدنى لمدة العمل.

يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يزيد عن 65 عام كحد أقصى.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام عند طلب التمويل.

مزايا تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة

التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل يتميز بعدد من المزايا التي تناسب جميع احتياجات العملاء حيث يوفر البيت الأهلي العديد من المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها ومنها توفير التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الاسلامية في السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي ولا يحتاج هذا التمويل توفير ضامن أو كفيل غارم سعودي الجنسية عن طريق شركة البيت الأهلي في المملكة العربية السعودية واليكم كافة المزايا التمويلية بالشركة فيما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يشترط وجود كفيل غارم أو بدون الحاجة إلى ضامن سعودي الجنسية.

يتميز أيضاً تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه بهامش ربح تنافسي داخل المملكة العربية السعودية لهذا العام.

يوفر التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل فترات سداد ميسرة حتى 60 شهر.

يستطيع العملاء الحصول على قرض بقيمة ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

حددت شركة البيت الأهلي للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى الشركة وتتمثل المستندات في الآتي