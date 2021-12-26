نزوح 11 ألف شخص بسبب الفيضانات فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الحماية المدنية فى باهيا، اليوم الأحد، تسببت الأمطار الغزيرة فى مصرع 17 شخصًا منذ نوفمبر الماضى، كان آخرها حالة وفاة وقعت يوم الخميس الماضى، لافتة إلى أن 4185 شخصًا يبحثون عن مأوى بعدما هطلت الأمطار بغزارة على 19 مدينة تشمل جوارتينجا، وإيتورورو، وكواراتشى فى جنوب الولاية.

كما أشارت الولاية البرازيلية إلى نزوح 11260 شخصًا من منازلهم، فيما أطلقت حكومة باهيا عملية مشتركة مع الولايات الأخرى لتعبئة الأفراد والطائرات والمعدات وتقديم الإغاثة للسكان فى المناطق التى غمرتها الفيضانات.

وفى رسالة بالفيديو، قال روى كوستا، حاكم ولاية باهيا: "إننا نتحرك بالكامل، ونتخذ كافة الإجراءات لضمان الدعم اللازم لضحايا الأمطار الغزيرة التى ضربت باهيا فى عيد الميلاد هذا العام".

فيما أبلغ وزير البنية التحتية فى الولاية البرازيلية عن فيضانات وعوائق مرورية على 17 طريقا، بعضها بسبب انزلاقات التربة والانهيارات الصخرية. كما أشار المسؤولون إلى أن معدل هطول الأمطار فى سلفادور، عاصمة باهيا، وصل إلى 250 مليمترًا خلال شهر ديسمبر الماضى، ما يعادل 5 أضعاف متوسط معدل الأمطار التاريخى فى المنطقة.