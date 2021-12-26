مطار بغداد يوضح حقيقة اختراق موقعه الرسمى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت إدارة المطار فى بيان لها، إن "إدارة مطار بغداد الدولى تنفى اختراق موقعها الرسمى"، موضحة أن "ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكترونى، ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية".
وأضاف البيان أن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتًا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعى"، وتوعدت إدارة مطار بغداد بملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الترويج لمحاولة الاختراق، ومحاسبتهم أمام القضاء.
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