نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021-2022 pdf للجامعات العراقية روابط نتائج قبول التعليم الموازي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021-2022 pdf ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار والمزيد من التفاصيل فيما يخص إعلان نتائج قبول التعليم الموازي في الجامعات العراقية ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 26-12-2021 نتائج القبول الموازي لجميع الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي للسنة الدراسية 2022/2021، وسوف نضع لكم أدناه جميع روابط نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية.

نتائج القبول الموازي 2021-2022

نتائج القبول الموازي 2021-2022 pdf ، وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع النتائج الموجودة على بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت نتائج قبول التعليم الموازي لعدد 22 ألف و6 طلاب تم توزيعهم على 18573 طالب من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 و 3453 طالبا من خريجي السنة الدراسية 2020/2019 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة 3911 طالبا.

وبخلاف نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية ، فقد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوه لجميع الطلاب المقبولين لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وذلك بداية من يوم الإثنين الموافق 27-12-2021. وسنضع لحضراتكم رابط نتائج القبول الموازي في العراق 2021-2022 أدناه ، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت انه ستندرج ضمن قناة التعليم الحكومي الخاصة بالدراسة الصباحية ويمكن للجميع الآن الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي في العراق عبر المواقع التي ذكرناها بعاليه.

موقع نتائج القبول الموازي 2021-2022 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقبل أن نوفر لكم روابط الإطلاع على نتائج القبول الموازي 2021-2022 للجامعات العراقية ، نود أن نذكركم أن هناك العديد من المواقع الرسمية الحكومية والخاصة في العراق ستقوم بنشر نتائج قبول التعليم الموازي 2021-2022 مثل موقع السومرية نيوز وموقع الازدهار، شبكة أخبار الناصرية, نتائج القبول الموازي نتائجنا, النجاح، وغيرها من المواقع العراقية.

روابط نتائج قبول التعليم الموازي 2021-2022 العراق:

نتائج القبول الموازي الطلبة خريجي السنة الدراسية 2020-2021 من خلال ( الرابط التالي )

نتائج القبول الموازي الطلبة خريجي السنة الدراسية 2020-2021 وافدين من خلال ( الرابط التالي )

نتائج القبول الموازي الطلبة خريجي السنة الدراسية 2019-2020 من خلال ( الرابط التالي )

نتائج القبول الموازي الطلبة خريجي 2019-2020 السنة الدراسية وافدين من خلال ( الرابط التالي )

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم كافة التفاصيل وروابط الإطلاع على نتائج القبول الموازي 2021-2022 pdf ، ملفات تحتوي على جميع أسماء الطلاب والطالبات المقبولين ضمن نتائج قبول التعليم الموازي للجامعات العراقية، وسنتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص المسيرة التعليم في العراق الشقيق وذلك من خلال تقارير متتالية.