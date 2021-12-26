موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم 26 ديسمبر 2021 من الجولة 14 الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق من أهم المواعيد المرغوبة لعشاق كرة القدم اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المتألقة)، مع إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسنتعرف على موعد مباراة الاتحاد والاتحاد في الدوري ومعلق المباراة وكاري والمزيد من خلال هذا المقال وموقع الثقفاني اللامع.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

تقام مباراة الاتحاد في الدوري ضد الاتفاق، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “مشع الجوهرة”وسيتم استخدام الأوقات التالية للإشارة إلى بدء اللعبة:

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16:45:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:45:- السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

19:45:- السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:45:- الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الاتحاد والسعي نحو القمة

العميد اللواء الذي فاز بالجولة السابقة على الفتح برصيد ثلاثة أهداف مقابل هدفين، يسعى للفوز في الأسبوع 14 على حساب الاتفاق، العالمية تقدم مستوى مميز هذا الموسم، وهذا ما جعله يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويبتعد عن مطاردة داماك والشباب، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

الاتفاق ضد الاتحاد

هدف الاتفاق في الأسبوع الرابع عشر من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين هو الفوز بالمباراة وانتزاع ثلاث نقاط من بين أنياب العالم، وكذلك تحقيق مفاجأة كبيرة نتيجة الانتصار على العالم وفشل الفتح والرائد في ترتيب الدوري يمكننا توقع مباراة قوية وممتعة بين اللاعبين الرائعين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

جمهور الساحرة المستديرة يفكرون في مباراة الاتحاد والاتفاق وكذلك القنوات الناقلة وسيتم بث المباراة على شاشة قناة SSC5 باستخدام تقنيات مختلفة، وتمتلك شبكة SSC الرياضية حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

معلق مباراة الاتحاد والاتفاق

وسيتولى المعلق البارز سمير المعرفي التعليق على مباراة الاتحاد والاتحاد.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 3 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 4 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 10 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 11 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 12 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 13 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين