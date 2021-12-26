أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من البرودة في 7 محافظات

الأرصاد يحذر من البرودة في 7 محافظاتدعا المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحث المركز في نشرته الجوية المزارعين على الحذر من الأجواء الباردة وحماية محاصيلهم الزراعية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس بارداً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، وغرب الجوف ومأرب، و بارداً نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 2.6 ، عمران : 5.6 ، صنعاء : 6.2 ، إب : 7.0 ، السدة : 8.5 ، المحويت : 10.4 ، سيئون : 11.0 ، حجة 12.2 .

(سبأ)

