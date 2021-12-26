بوتين يهدد الناتو بـ «رد مختلف»

وفى تصريحات لقناة "روسيا 1" الرسمية، قال بوتين، إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا، فالقرار يعتمد على المقترحات التى يقدمها الخبراء العسكريون الروس".
وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف بوتين: "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".
وتابع الرئيس الروسى: "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شىء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".
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