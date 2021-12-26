طالبان تحظر السفر وركوب وسائل النقل على النساء

وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، صدرت الإرشادات الجديدة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اليوم الأحد، مشددة على جميع أصحاب المركبات بنقل النساء اللاتى يرتدين الحجاب فحسب.
وبحسب الوكالة، قال الناطق باسم الوزارة الطالبانية، صادق عاكف مهاجر: "يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتى ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلاتهن المقربين".
وتأتى إرشادات حكومة طالبان المتشددة بعد أسابيع من طلبها التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التى تمثل فيها النساء من القنوات التلفزيونية الأفغانية، ودعت الصحفيات اللواتى يعملن فى التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة.
وقال مهاجر، إن ارتداء الحجاب سيكون شرطًا للنساء اللواتى يسعين لاستخدام وسائل النقل، دون تحديد نوع الحجاب، ما إذا كان غطاء الرأس أم النقاب، كما أمرت توجيهات الوزارة الناس بالتوقف عن تشغيل الموسيقى فى مركباتهم.
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