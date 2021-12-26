موسكو: ألمانيا تبيع شحنات الغاز الروسى إلى بولندا بأسعار مضاعفة

جدة - نرمين السيد - وفى الوقت ذاته، نفت شركة الغاز الروسية الاتهامات التى وجهها الاتحاد الأوروبى لموسكو بأنها تقلص شحناتها من الغاز إلى أوروبا عمدًا.

وفى مقطع فيديو، قال الناطق باسم "غازبروم"، سيرجى كوبريانوف، مساء السبت: "نلاحظ اتجاهًا عكسيًا لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وكذلك إلى أوكرانيا على ما يبدو، بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين متر مكعب يوميًا".

وأضاف، أن "هذا الغاز يأتى من الخزانات الجوفية فى ألمانيا التى استخدم 47% من الغاز الذى تحويه مع أن الشتاء فى بدايته"، معتبرًا أن "هذا القرار ليس الأكثر عقلانية"، وأن أسعار هذه الشحنات "أعلى بكثير من أسعار الكميات التى تسلمها شركة غازبروم".

وكانت الممثلية الدائمة لبولندا لدى الاتحاد الأوروبى اتهمت موسكو، الأربعاء الماضى، بوقف شحناتها من الغاز عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" بين روسيا وبولندا وألمانيا، متهمة المجموعة الروسية بـ"التلاعب".

وفى اليوم التالى، رد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن "غازبروم" لا ترسل صادرات جديدة عبر خط الأنابيب هذا، بسبب عدم وجود طلبيات أوروبية جديدة.

وتواجه دول أوروبا الغربية ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار الغاز منذ أشهر، ما يرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، بينها شتاء شديد البرودة، والحراك الاقتصادى بعد جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض إمدادات الطاقات المتجددة.