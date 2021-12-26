العراق: تدمير أوكار وكهوف الإرهابيين فى 14 ضربة جوية بجبال حمرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نلقت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى إنه القطعات الأرضية بقيادة عمليات ديالى شنت عملية أمنية واسعة، اليوم الأحد، بإسناد من سلاح القوة الجوية، حيث نفذت 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات من طراز "إل 159"، و"إف 16".

ووفقًا للبيان، فقد أسفرت العملية عن تدمير مجموعة من كهوف وأوكار الإرهابيين فى جبال حمرين، مؤكدًا عزم القوات الأمنية على مطاردة العناصر الإرهابية، وفى مختلف الظروف والمناطق.

كما نوه بيان خلية الإعلام الأمنى العراقية إلى أنه "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، لدك أوكار الإرهابيين، بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".