جدة - نرمين السيد - وحسبما نلقت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى إنه القطعات الأرضية بقيادة عمليات ديالى شنت عملية أمنية واسعة، اليوم الأحد، بإسناد من سلاح القوة الجوية، حيث نفذت 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات من طراز "إل 159"، و"إف 16".
ووفقًا للبيان، فقد أسفرت العملية عن تدمير مجموعة من كهوف وأوكار الإرهابيين فى جبال حمرين، مؤكدًا عزم القوات الأمنية على مطاردة العناصر الإرهابية، وفى مختلف الظروف والمناطق.
كما نوه بيان خلية الإعلام الأمنى العراقية إلى أنه "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، لدك أوكار الإرهابيين، بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: تدمير أوكار وكهوف الإرهابيين فى 14 ضربة جوية بجبال حمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.