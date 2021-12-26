فلسطين: هجمات المستوطنين تهدف لإفشال جهود إحياء السلام

ووفقًا للبيان الذى نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "لن نسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطينى الذى لديه كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، ولا يجوز الاستهانة بقدراته وعزيمته".
وندد أبو ردينة بـ"استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطينى، والتى كان آخرها الاعتداءات الإرهابية أمس على قرى برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتى أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنًا، عدا عن ترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق".
وشدد متحدث الحكومة الفلسطينية على ضرورة "وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين التى تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إحياء العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الوضع الحالى جراء سياسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية بمثابة لعب بالنار، وهو غير مقبول، ولا يُحتمل، ولن نسمح باستمراره"، مؤكدًا أنه "ليس هناك أى قوة تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطينى ماذا يعمل، وهو يملك القدرة والعزيمة والإمكانية للتصدى لكل المؤامرات التى تحاك ضد القضية".
ودعا متحدث الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولى إلى "التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، حيث لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون".
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