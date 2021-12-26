حجز رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا بوزارة الحج والعمرة

حجز رحلات العمرة، وزارة الحج والعمرة بالسعودية قد أعلنت عن بداية فتح باب التقديم من أجل إصدار التصاريح التي تخص الأفراد الراغبين في أداء مناسك العمرة أو لأي مرافق يتبع له، علي أن يتم الحجز للفترة الخاصة بشهر يناير 2022، علي أن يتم التسجيل من خلال تطبيق اعتمرنا، ويعمل تطبيق اعتمرنا علي إنجاز جميع الإجراءات التي تخص الحجز للرحلات الخاصة بالعمرة، وذلك لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو المقيمين بخارجها، حيث يتم إخطار المعتمرين بحجم السعة التي تم حجزها داخل الحرم المكي، وتعمل وزارة الحج والعمرة بالمملكة خلال الفترات الماضية علي تسهيل كافة الخدمات التي تخص المواطنين إلكترونياً من أجل راحة جميع المواطنين بأي مكان، وسوف نوضح لكم طريقة حجز رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

حجز رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

وضح تطبيق اعتمرنا بأنه يمكن العمل علي تسجيل الدخول إلى تطبيق “اعتمرنا”، من خلال متاجر بلاي ستور أو من خلال آب ستور، من خلال تنفيذ الخطوات التالية لجميع الأفراد:

يتم الدخول علي تطبيق اعتمرنا من الجوال.

يجب علي المستفيد أن يقوم بتحديد اللغة.

يجب تسجيل البيانات الشخصية الرسمية وكافة المعلومات التي تخص دخول المستخدم.

ثم الضغط على تبويب “موافق”.

بعد ذلك يجب القيام باختيار نوع التصريح وهو (تصريح العمرة).

يجب تحديد المستخدم الرئيسي الذي سيقوم بالحصول علي التصريح أو لأحد المرافقين التابعين له.

يتطلب أن يتم تحديد التاريخ المناسب والتوقيت الخاص بأداء العمرة.

ثم القيام بتحديد نقطة التجمع التي تكون متوفرة خلال التسجيل.

يجب أن يتم التعرف علي جميع التعليمات التي تخص الدخول للمسجد الحرام والموافقة عليها.

تطبيق اعتمرنا بوزارة الحج والعمرة

دشنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تطبيق اعتمرنا خلال شهر سبتمبر من العام السابق، فقد تم إطلاقه من أجل العمل علي تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها من أجل الحد من انتشار الفيروس المستجد، هذا وقد ناشدت وزارة الحج والعمرة جميع المستفيدين من خدمات تطبيق اعتمرنا، بضرورة القيام بمتابعة الحجوزات المتوفرة من خلال التطبيق والتي من خلالها يٌسمح بالتسجيل.