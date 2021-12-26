عمان تعلن قرارات جديدة بشأن دخول البلاد

جدة - نرمين السيد - اشترطت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار كورونا، تلقى جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم فى عمر 18 عامًا فأعلى - لغير العمانيين - لدخول السلطنة من جميع المنافذ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 31 يناير المقبل.





وقررت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التى تم الإعلان عنها مسبقًا التى انتشر فيها متحور "أوميكرون" وهى (جنوب إفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوى - ليسوتو - إيسواتينى - موزمبيق). كما قررت عدم السماح بالدخول لسلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص (PCR)، على أن يكون الفحص قد أُجرى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، مؤكدة أن تلقى اللقاح شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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