لبنان : القبض على فتاة أردنية تنوي السفر الى استراليا

دوت الخليج :- اعتقلت منظمة العفو الدولية فتاة أردنية تبلغ من العمر 25 عاما ، اثناء تواجدها في لبنان . وقال مصدر : ان الفتاة تنوي السفر الى استراليا بهدف اللجوء الانساني ، حيث حصلت على تأشيرة انسانية . وبين : ان الفتاة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ، وهي الان متواجدة في السفارة الاردنية في لبنان وسيتم اعادتها الى الاردن .

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