القوات المسلحة تعلن عن تحرير منطقة اليتمة في الجوف
نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة "فجر الصحراء"، لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان، أن العملية أسفرت عن تحريرِ كامل لمنطقةِ اليتمةِ وما جاورَها بمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثر من 1200 كم مربع ودحرِ قواتِ العدوِّ وأتباعِه من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ منها.
وأكد تكبيدِ قواتِ العدو خسائرَ فادحة واغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ .. مشيراً إلى أنه بهذه العملية تكونُ محافظةُ الجوفِ محررةً بالكاملِ عدا بعضُ المناطقِ الصحراوية.
كما أكد العميد سريع أن القواتِ المسلحةَ وهي اليومَ تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ ضمن دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطن.
وقال" إن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التصدي المشروعِ للعدوانِ، تهيبُ بكافةِ اليمنيينَ الأحرارِ المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال".
وطمأن متحدث القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني أن القواتُ المسلحةُ تمتلكُ الخياراتِ المناسبةَ للتصدي للعدوِّ المجرمِ والردِ على كل جرائمهِ واعتداءاتِه .. مبيناً أن سيتمُّ إعلانُ تفاصيلَ العمليةِ في إيجازٍ صحفيٍ خلالَ الأيامِ المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : القوات المسلحة تعلن عن تحرير منطقة اليتمة في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.