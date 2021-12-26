بوتين: روسيا دُفعت إلى موقف لا يمكن التزحزح عنه بشأن المخاوف الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى - فى مقابلة مع قناة "روسيا ـ1"، اليوم الأحد - "إن روسيا دُفعت إلى موقف لا يمكنها التزحزح عنه فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية.. نريد أن يفهم الجميع فى الداخل والخارج، وكذلك شركاؤنا، أن الأمر لا يتعلق حتى بذلك الخط الذى لا نريد أن يتجاوزه أحد، وإنما الأمر أننا لا يمكننا التراجع أكثر من ذلك، حيث دُفعنا إلى نقطة لا يمكننا التزحزح عنها قيد أنملة".
وأضاف الرئيس الروسى، أن رد بلاده على توسع "الناتو" باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفا ومتنوعا تماما، فالقرار يعتمد على المقترحات التى يقدمها الخبراء العسكريون الروس، موضحا أن موسكو قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة وحلف "الناتو" من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات.
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