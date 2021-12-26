ماليزيا تستعد لحدوث فيضانات بالساحل الشرقى بإجلاء مواطنين إلى ملاجئ الإغاثة

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الصرف الصحى والرى الماليزية، أن تغمر المياه عدة مناطق فى ولايتى كيلانتان وترينجانو على الساحل الشرقى من البلاد يومى الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد تحذير من قبل دائرة الأرصاد الجوية الماليزية من حدوث فيضانات.





ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية - عن بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد- أن الولايتين ستواجهان على الأرجح خطر الفيضانات بعد الارتفاع المتوقع فى مستويات المياه فوق مستوى الخطر ولهذا، لجأ عدد من المواطنين إلى مراكز الإغاثة فى خمس ولايات ماليزية. ولتخفيف العبء، قال رئيس الوزراء داتوك سيرى إسماعيل صبرى يعقوب، إنه سيتم منح خصم 100 % لفاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر للعملاء المحليين المتضررين من الفيضانات.

وأضاف يعقوب، أنه سيتم تشكيل فريق عمل خاص لأنشطة ما بعد الفيضانات والاستعداد للموجة الثانية من الفيضانات لتحسين الأوضاع.

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