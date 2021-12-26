القنصل السعودى بالإسكندرية يلتقى وكيل وزارة القوى العاملة بالثغر

جدة - نرمين السيد - استعرض القنصل العام للملكة العربية السعودية بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، أهم الخدمات التى تقدمها القنصلية السعودية بالثغر خاصة فيما يخص تأشيرات العمل وشركات الحاق العمالة بالخارج.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بوكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد. وتم خلال اللقاء عرض السياسات العامة لوزارة القوى العاملة فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030.

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