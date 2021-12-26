أخبار اليمن : تحذير هام لجميع المرافق الصحية

تحذير هام لجميع المرافق الصحيةأكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنها الجهة الوحيدة المسؤولة والمختصة عن توفير اللقاحات للمواطنين مجانا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها الوحيدة المسئولية عن الإمداد باللقاحات للمستشفيات والمراكز والمستوصفات الصحية الحكومية والخاصة مجانا، ومنها يتلقى المستهدفون جميع اللقاحات.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في اليمن متوفرة في المرافق الصحية الحكومية مجانا وهي تخضع لمعايير صارمة في النقل والتبريد والحفظ والفحص.

وحذرت جميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات التطعيم من التعامل مع أي لقاحات تصل إليهم خارج اطار الوزارة وبرامجها المختصة..مؤكدة أن الوزارة وقطاعاتها تتحمل مسؤولية الأمن الصحي للمجتمع اليمني وتعمل وفق الشروط والمعايير الدولية لنقل وتخزين اللقاحات.

وبالنسبة إلى التقرير الذي نشرته المجلة الطبية في ١٩ ديسمبر الجاري والذي أشارت فيه إلى تلقيها بلاغات عن وجود لقاحين مهربة للكزاز او ما يعرف بالتيتانوس في صنعاء.

أكد البيان أن الوزارة تعاملت مع التقرير كبلاغ ووجهت الهيئة العليا للأدوية ومكتب الصحة بالأمانة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنزول الميداني للتأكد من وجود هذه اللقاحات مجهولة الهوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

واعتبر البيان وجود اي لقاحات مهربة محاولة لزعزعة الأمن الدوائي والصحي في اليمن وخدمة للعدوان الذي يبحث عن ثغرة لتحقيق المزيد من الإضرار بالشعب اليمني.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهابت الوزارة أنها لن تسمح بأي نوع من أنواع التلاعب في قضية الأدوية أو ما يمس صحة المواطنين أو يساهم في ذلك كخدمة لاطراف خارجية أو للتجارة وكسب المال.

