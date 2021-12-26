أوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.
وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته، حيث تم تحويله مؤخرا من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وستتم مناقشة القانون، مع إمكانية أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، قد بدأت خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توضيح من وزارة الاقتصاد الإماراتية حول مشروع قانون الوكالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.