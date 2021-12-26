فاوتشي يحذر: عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" سيواصل الارتفاع

حذر العالم الأميركي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" ستستمر في الارتفاع.
وقال فاوتشي، خلال حلوله ضيفا على قناة "إي بي سي" الأميركية: "نظرا لأن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، فإن حالات المصابين بكورونا ستستمر على الأرجح في الارتفاع".
وأضاف: "كل يوم ترتفع الحالات أكثر وأكثر.. كان المعدل الأسبوع الأخير نحو 150 ألفا، ومن المرجح أن يرتفع كثيرا".
ثم عاد ليؤكد أنه "على الرغم من أن الدراسات الحالية تظهر أن أوميكرون أقل حدة وشدة، إلا أننا لا يجب أن نشعر بالرضا في هذا الصدد".
وأوضح مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية قائلا: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن الأشخاص غير المطعمين.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للخطر".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأوضاع تثير القلق حيال أوميكرون، لكنّه شدد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.
وأضاف: "هناك 200 مليون شخص تلقوا كامل اللقاح بالكامل. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نبقي على تركيزنا".
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