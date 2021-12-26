لديك سعال و تمتلئ رئتك بالبلغم تشعر بدور برد .. إليك أفضل مشروب سحري سيطرد البلغم ويعالج البرد في ساعتين فقط

تشكل أمراض الرئة خطورة كبيرة جداً على صحة الإنسان لذلك يجب على كل شخص ينتبه جيداً على صحته حتى لا يتعرض لمثل هذه الأزمات، ولا يوجد أفضل من استخدام المشروبات الطبيعية المليئة بعناصر مهمة جداً للصحة، كما يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من وجود البلغم في الرئة بالتحديد في فصل الشتاء حيث يتعرضوا لنزلات البرد المصاحب معها السعال والكحة وغيرها، وهذا يترك أثر على الرئة، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل إذا تم اتباع مشروبات صحية ومفيدة مليئة بمكونات طبيعية مضمونة وآمنة.

مشروبات طبيعية لطرد البلغم

هناك الكثير من الأعشاب التي يتم استخدامها كأحد المشروبات العلاجية للرئة والصدر بوجه عام، ومعظمها يكون سريع المفعول ويعطى نتائج مذهلة ومن أهمها:

مشروب الليمون

يعتبر الليمون واحد من أهم المشروبات التي تحتوي على فيتامين سي والغنية بالعناصر المهمة المضادة لالتهاب وتقضي على الفيروسات والجراثيم، كما أنه يساعد على طرد البلغم وتحسين حالة الجهاز التنفسي.

مشروب الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل مجموعة كبيرة جداً من العناصر المهمة لكل عضو داخل الجسم فهو مقاوم للفيروسات ويقضي على الجراثيم ويطرد البلغم من الرئة ويخلصك من الاحتقان، لذا ينصح بتناول مشروب الزنجبيل الدافئ من مرة لمرتين في اليوم.

مشروب اليانسون

اليانسون من العلاجات التي يتم استخدامها قديماً بالطب البديل في علاج أنواع عديدة من الأمراض أهمها أمراض الصدر والجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم لذلك يكون من أهم المشروبات التي تحسن الحالة الصحية للجهاز التنفسي وتطرد البلغم.

مشروب أوراق الجوافة

تتمتع أوراق الجوافة بامتلاكها لكثير من الفوائد حيث أنها تساعد على إذابة البلغم وتعالج السعال والكحة سريعاً، بالإضافة إلى أنها لا تترك أي آثار جانبية ضارة بالصحة بل أنها مفيدة جداً وينصح بغلي أوراق الجوافة وتناولها لكل من يعاني من أمراض الرئة.