طريقة عمل عجينة الفطائر لجميع أغراض المعجنات للشيف منال العالم

طريقة عمل عجينة الفطائر نلاحظ دائما وعلى الأغلب أن ربات البيوت يقبلنا بشكل كبير على تحضير المعجنات في طعامهم على المائدة بشكل رئيسي ويومي والسبب في ذلك سرعة تحضيرها وتخزينها في البراد لفترة طويلة وفي حالة الرغبة في أخراجها يمكن أن نخرجها للاستعمال مره اخرى بمختلف الحشوات في هذا المقال سوف نتعرف سويا على طريقة عمل عجينة الفطائر من الشيف منال العالم بكل تفاصيلها.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض صالح لجميع الأغراض.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

3 ملاعق من الحليب البودر.

مقدار كوب من الماء الفاتر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نحضر العجان الكهربائي و نضع فيه المكونات الجافة من الدقيق والخميرة والسكر والملح والبيكنج باودر والحليب. ثم تخلط كل هذه المكونات جيدا مع بعضها. ثم نوقف الخلط و يضاف الزيت والماء و ونشغل مرة اخرى و استمري في العجن شغلي أولا علي السرعة المتوسطة وانتظري قليلا وشغلي على السرعة البطيئة. تستمر في عملية العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق إلى أن يصبح العجين متماسك وطري وله ملمس ناعم ومطاط وليس ملتصق باليدين أو حواف الوعاء. نحضر وعاء اخر جانبي ثم ندهنه بقليل من الزيت ونضع فيه العجينة وتغطى وتترك في مكان ما مدة لا تقل عن ساعة من الوقت. يجب أن يكون مكان العجين دافئ حتى يتضاعف حجمه ويكثر. نحضر العجين ثم يتم تقطيعه إلي خمس أو ست كرات على صينية خبز مدهونة بالزيت. ويغطي ويترك مرة اخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يرتاح قليلا. وبعد شكلي العجين حسب ما ترغبين من الأشكال والحشوات المختلفة مثل البسطرمة والهوت دوج والسوسيس والفطر أو إذا كانت بالسكر والمكسرات والعجوة وغير ذلك من الحشوات المتعددة.

طريقة عمل عجينة الفطائر العاديةطريقة تحضير عجينة الفطائر

للعلم.. هذه هي الوصفات من الشيف منال العالم وصفات الفطائر الصحيحة والتي لاقت نجاح كبير من قبل الكثير من الناس بعد عملها وتذوقها لان لها مذاق طيب ومشهي وسهله وسريعه استمتعي بها انتي وعائلتك.