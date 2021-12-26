الجزائر : اعتماد الجواز الصحى للقاح كورونا كشرط للدخول والخروج من البلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الجزائرية - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم اعتماد إجراء جديد للدخول والخروج من الأراضى الجزائرية وهو "الجواز الصحى"، والذى سبق وأن تم تحديده كشرط لدخول قاعات الاحتفال والأماكن ذات الأنشطة الرياضية، والأماكن التى تستقبل الجمهور والتظاهرات ذات الطابع الثقافى.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين فى الهيئات الحكومية، نظرًا لكونها أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى، داعية مواطنيها لإدراك مدى خطورة الوضع الصحى المقلق السائد عبر العالم واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، والتى من شأنها أن تعيد الأوضاع الصعبة التى سبق أن شهدتها البلاد خلال الموجة الثالثة لهذا الوباء.