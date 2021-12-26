الصحة العراقية تنفى تسجيل أى إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر - فى تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد - إنه ينفى نفياً قاطعاً ما أثير فى وسائل الإعلام عن تسجيل إصابات مؤكدة بمتحور "أوميكرون" فى العراق، موضحا أن الجهة الوحيدة المخولة للتأكيد بتشخيص الإصابات من عدمها هى مختبر الصحة العامة المركزى فى بغداد.
وأشار إلى أنه رغم كون تسجيل الإصابات بالمتحور الجديد، أمرا متوقعا وممكنا، إلا أنه لغاية الان لم يتم تسجيل إى إصابة مؤكدة بهذا المتحور.
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