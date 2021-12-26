زلزالان يهزان اليونان بعد أعياد الميلاد

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات الجزر الجنوبية لليونان، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

ووقع الزلزال في الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي إلى الشرق من جزيرة كريت، وعلى عمق 9 كيلومترات، بحسب المعهد الجيوديناميكي في أثينا.

وأوردت وسائل إعلام محلية ان السكان شعروا بالزلزال في جزر كريت وكارباثوس وكاسوس ورودس وسانتوريني.

كما ضرب زلزال منفصل بقوة 4.0 درجات في الساعة 6:14 مساء بالتوقيت المحلي إلى الغرب من أثينا، وفق نفس المعهد، الذي أضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 16.7 كيلومترا.

الزلازل بهذه القوة شائعة في اليونان، التي تقع بالقرب من نقطة التقاء الصفائح التكتونية الأفريقية والأوروبية الآسيوية.