القبض على 3 نمساويين فى بافاريا بتهمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة النمساوية بالتعاون مع نظيرتها الألمانية القبض على 3 نمساويين بتهمة تزوير شهادات طبية تفيد بالحصول على لقاحات (كورونا) على حدود ولاية بافاريا الألمانية مع النمسا.





وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية - فى بيان اليوم الأحد - أن الشرطة تسجل مرارًا وتكرارًا حالات متعددة فى تزوير شهادات التطعيم محذرًا من وجود تجارة رائجة لشهادات التطعيمات المزورة.

وأضافت أن أجهزة الأمن قامت بعمليات مصادرة واسعة النطاق لشهادات التطعيم المزورة وأغلبها منسوبة لمراكز التطعيم الألمانية وتخص مواطنين من ألمانيا والنمسا وسويسرا، مشيرة إلى أن أية محاولة للحصول على شهادة تطعيم مزورة تعتبر جريمة جنائية.

يشار إلى أنه فى الأسبوع الماضى تم ضبط امرأتين مقيمتين فى النمسا أثناء الاحتيال فى شهادات التطعيم ويتم حاليا التحقيق معهما بتهمة تزوير وثائق.