وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية - فى بيان اليوم الأحد - أن الشرطة تسجل مرارًا وتكرارًا حالات متعددة فى تزوير شهادات التطعيم محذرًا من وجود تجارة رائجة لشهادات التطعيمات المزورة.
وأضافت أن أجهزة الأمن قامت بعمليات مصادرة واسعة النطاق لشهادات التطعيم المزورة وأغلبها منسوبة لمراكز التطعيم الألمانية وتخص مواطنين من ألمانيا والنمسا وسويسرا، مشيرة إلى أن أية محاولة للحصول على شهادة تطعيم مزورة تعتبر جريمة جنائية.
يشار إلى أنه فى الأسبوع الماضى تم ضبط امرأتين مقيمتين فى النمسا أثناء الاحتيال فى شهادات التطعيم ويتم حاليا التحقيق معهما بتهمة تزوير وثائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على 3 نمساويين فى بافاريا بتهمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.