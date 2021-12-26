سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأحد، أن الدول هى : " بوتسوانا وإسواتينى وغانا وليسوتو وملاوى وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوى". وسيخضع الركاب الذين يصلون إلى سنغافورة ولديهم سجل سفر إلى هذه البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية للتدابير الحدودية الخاصة بالبلد من الفئة الرابعة، وهذا يعنى أنه سيتعين عليهم إجراء اختبار فيروس (كورونا) فى غضون يومين قبل المغادرة إلى سنغافورة، واختبار آخر عند الوصول، كما سيتعين عليهم العزل لمدة 10 أيام فى منشأة مخصصة، وسيتم إجراء اختبار ( كورونا ) أخر فى نهاية فترة الحجر الصحى.

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