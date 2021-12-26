مشاورات روسية صينية حول المقترحات الأمنية المقدمة من قبل موسكو لواشنطن والناتو

تجري روسيا مع الصين مشاورات بشأن المقترحات الأمنية التي قدمتها موسكو للولايات المتحدة والناتو، وفق ما أورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد.

وقال بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الهند والصين شريكتانا وحليفتانا. ننسق أعمالنا معهما في كثير من الجوانب على الساحة الدولية ولا سيما مع الصين".

وأضاف بيسكوف أن بكين "أشادت بشدة" بالمقترحات الأمنية الروسية الأسبوع الماضي، وأكد على "مواصلة المشاورات" معها.

وتؤيد الصين موقف روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي تتطلع الحصول عليها من الولايات المتحدة والناتو، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، أن مقترحات روسيا لحلف شمال الأطلسي وواشنطن بشأن الضمانات الأمنية تساعد على زيادة الثقة المتبادلة بين الدول وتقليل مخاطر النزاعات

وأكدت الوزارة أن بكين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا

وسبق لوزارة الخارجية الروسية أن نشرت مسودتين لمعاهدة مع الولايات المتحدة واتفاق مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية تتضمنان عدة محاور مهمة، من بينها تقديم الناتو ضمانات بعدم التوسع شرقا، بما في ذلك عدم منح جمهوريات سوفيتية سابقة العضوية في الحلف.